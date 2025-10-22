Søstrene Grene feiert 100. Store – Jubiläum in Lüneburg

Søstrene Grene wächst weiter: Neun Jahre nach dem Markteintritt eröffnet die dänische Lifestylemarke am 20. November in Lüneburg ihren 100. Store hierzulande. Damit ist Deutschland das erste Land, in dem das Unternehmen diese Marke überschreitet. Das Jubiläum gilt zugleich als Etappenziel auf dem Weg zum übergeordneten Ziel von 500 Filialen in Europa bis 2027.

.

„Deutschland zählt seit Langem zu unseren Fokusmärkten und hat unser Heimatland Dänemark bereits vor Jahren als größten Markt überholt. Wir haben das Potenzial früh erkannt und sind sehr dankbar für die herzliche Aufnahme durch die deutschen Kundinnen und Kunden. Sie haben es uns ermöglicht, selbst während der COVID-Zeit weiter zu wachsen“, sagt Mikkel Grene, Group CEO und Mitinhaber von Søstrene Grene.



Die Erfolgsgeschichte der Marke begann hierzulande 2016 mit der Eröffnung der ersten deutschen Filiale im Hamburger Einkaufszentrum Meile. Passend zum Jubiläum fällt auch die 100. Eröffnung wieder in die Region Hamburg: In Lüneburg soll am 20. November die nächste Filiale ihre Türen öffnen.