Anfang Juni hat die S+S Grundbesitz GmbH den Wohnpark Brüder-Grimm-Straße in Hanau fertigstellt. In drei Gebäuden wurden insgesamt 190 Wohnungen geschaffen, davon 37 gefördert, außerdem ein mehrgeschossiges Parkhaus mit 156 Stellplätzen. Am 23. Juni hat Oberbauleiter Christoph Mutze in Vertretung von Geschäftsführer Karsten Schreyer das Projekt offiziell an die Unternehmensgruppe

Fotos: NHW



[…]