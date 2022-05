s.Oliver folgt auf Adidas an der Mönckebergstraße

S.Oliver eröffnet Ende Juni 2022 seine sechste Filiale in der Elbmetropole und kehrt mit seinem neuen Store an der Mönckebergstraße 13 in die Hamburger Innenstadt zurück. Der Modespezialist übernimmt das Ladenlokal von Adidas.

.

Für s.Oliver ist es ein gelungenes Comeback in prominenter Lage an Hamburgs bekanntester Einkaufsstraße. Ende 2019 hatte s.Oliver seinen Flagship-Store an der Spitalerstraße geschlossen [wir berichteten]. Der neue Store bietet moderne, zeitgemäße Mode für Damen, Herren und Kinder auf fast 1.000 m² Verkaufsfläche. Aktuell wird das Ladenlokal für die Neueröffnung umgebaut.



Aktuell gibt es noch fünf weitere Filialen in Hamburg: im Elbe Einkaufszentrum, im Rahlstedt Center, im Citycenter Bergedorf, in der Marktplatz Galerie in Bramfeld und im Phoenix-Center in Harburg.



Lührmann hat s.Oliver bei der Anmietung beraten und war vermittelnd tätig.