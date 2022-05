Die s.Oliver Group bekennt sich mit vier Neueröffnungen zur Innenstadt: In diesem Jahr werden vier neue Filialen in Top-Lagen von Frankfurt, Hamburg, Köln und Mannheim eröffnen. Den Auftakt für die Retail-Offensive machte der Modefilialist Ende letzten Jahres mit der Eröffnung eines Flagship-Stores in der Top-Lage Münchens .

