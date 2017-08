S-Immo neuer Immofinanz-Kernaktionär

Die S-Immo wird sich aktiv am Konsolidierungsprozeß von Immofinanz und CA-Immobilien AG beteiligen. Das österreichische Immobilienunternehmen hält seit kurzem einen 4,01 prozentigen Anteil an der Immofinanz. Das Aktienpaket hat derzeit einen Wert von rund 90 Millionen Euro. Strategisch betrachtet, könnte das Ziel eine wie auch immer geartete Fusion von Immofinanz, CA Immo und S-Immo lauten. S-Immo-Chef Ernst Vejdovszky erklärte gegenüber der österreichischen Presse bereits vor kurzem, dass eine Allianz der drei Unternehmen einige Synergien mit sich bringen würde. Mit dem Kauf des Aktienpakets geht die S-Immo damit nun vielleicht den ersten Schritt und gehört somit künftig wie die Erste Asset Management, die O1 Group, die Och-Ziff Capital, die Fries-Gruppe und CA Immo zu den Kernaktionären der Immofinanz.

.

Nach aktuellem Stand wird Immofinanz an der Börse mit 2,27 Milliarden Euro taxiert und hält eine 26prozentigen Anteil an der CA Immo (Börsenwert 2,21 Milliarden Euro). S-Immo rangiert bei 870 Millionen Euro.



S-Immo: Petrus Advisers steigt aus

Neben dem Einstieg bei der Immofinanz gibt es aber auch Änderungen bei der S-Immo. Der S-Immo Aktionär Petrus Advisers hat erfolgreich den Verkauf seiner S-Immo-Beteiligung von 3,9 Prozent abgeschlossen. Das Investment im Ausmaß von Euro 33,5 Millionen wurde im Februar 2016 bei Kursen von Euro 7,2 initial mit 2,4 Prozent des Aktienkapitals der S-Immo eingegangen. „Mit einem Return von 73% in weniger als 18 Monaten ist für uns jedoch kurzfristig die Marktverwerfung des Frühjahres 2016 bezüglich des S-Immo Aktienkurses beendet. In Folge einer perfekten Umsetzung seiner dynamischen Strategie hat Ernst Vejdovszky binnen 1 ½ Jahren eine dynamische Wertentwicklung für die Aktionäre der S-Immo erreicht. Sollte sich demnächst ein Aktionär von seinen Anteilen trennen, werden wir jederzeit wieder substanzieller Aktionär der Gesellschaft sein“, kommentiert Petrus Advisers Managing Partner, Klaus Umek den Exit.