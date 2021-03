Ex-CA-Immo-Chef Ettenauer übernimmt Führung von S Immo

Die Nachfolge von CEO Ernst Vejdovszky, der zum 30. Juni altersbedingt ausscheiden wird, ist entschieden: In den Chefsessel folgt der ehemalige CA Immo-Chef Dr. Bruno Ettenauer. Der Führungswechsel war erforderlich geworden, weil für die Vertrags-Verlängerung von Gründungs-CEO Ernst Vejdovszky (67) eine Satzungsänderung nötig gewesen wäre, die die HV ablehnte.

Dr. Bruno Ettenauer tritt die Nachfolge von Ernst Vejdovszky mit Wirkung zum 15. März 2021 an. Der Vertrag läuft auf drei Jahren an. Neben dem Chefposten ist der frühere Vorstandsdirektor der Buwog Herwig Teufelsdorfer für die Dauer von drei Jahren zum CIO (Chief Investment Officer) der Gesellschaft bestellt worden. Dieser wird spätestens Anfang des zweiten Quartals 2021 antreten. Das Mandat von Friedrich Wachernig wird um weitere drei Jahre bis zum 30.06.2024 in der Funktion als COO (Chief Operation Officer) verlängert.