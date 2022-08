S Immo-Vorstand empfiehlt Annahme des Übernahmeangebotes von CPI

Der Vorstand der S Immo AG hat seine detaillierte begründete Äußerung zum Pflichtangebot der CPI Property Group S.A. abgegeben und darin den Aktionären der Gesellschaft empfohlen, das Angebot anzunehmen. Der Aufsichtsrat hat sich der Stellungnahme des Vorstands angeschlossen. Nach sorgfältiger Analyse und Abwägung halten Vorstand und Aufsichtsrat die von der CPI angebotene Gegenleistung in Höhe von 23,50 Euro je Aktie cum-Dividende für das Geschäftsjahr 2021 (also infolge der für das Geschäftsjahr 2021 am 13.06.2022 gezahlten Dividende in Höhe von 0,65 Euro je Aktie derzeit 22,85 Euro betragend) für fair und angemessen.

