S Immo versilbert Wiener Adlerhof für 48,2 Millionen Euro

Die S Immo AG hat die bisher größte Zinshaustransaktion des Jahres in Österreich abgeschlossen: Das börsennotierte Unternehmen trennt sich nach 25 Jahren Haltedauer vom "Adlerhof im 7. Wiener Gemeindebezirk. Neuer Eigentümer ist der Zinshausspezialist Thalhof Immobilien.

.

"Wir freuen uns, mit dem Verkauf des Adlerhofs einen weiteren Schritt in der strategischen Veräußerung unserer Wohnimmobilien abschließen zu können. Die gewonnene Liquidität werden wir zeitnah in Büro- sowie Gewerbeimmobilien reinvestieren“, erläutert S Immo-Vorstand Herwig Teufelsdorfer.



Das Objekt in der Siebensterngasse 46 verfügt über 161 Wohn- und neun Gewerbeeinheiten auf einer Gesamtfläche von 11.410 m². Es befindet sich laut der Beteiligten in ausgezeichnetem baulichem Zustand mit hochwertig ausgebautem Dachgeschoß. Das besondere „Durchhaus“ erstreckt sich von der Siebensterngasse bis zur Burggasse und bietet praktisch alle Annehmlichkeiten des urbanen Lebens, wie diverse Schulen, vielfältige Einkaufsmöglichkeiten und ein breit gefächertes Gastronomie- und Freizeitangebot, die fußläufig in wenigen Minuten erreichbar sind. Der neue Eigentümer plant das Gebäude in den nächsten Jahren besonders unter Berücksichtigung von Nachhaltigkeitskriterien und der Verbesserung der urbanen Lebensqualität zu entwickeln. Der künftige U3/U5-Knoten Neubaugasse befindet sich in unmittelbarer Nähe, Straßenbahnen und Busse halten praktisch vor der Haustür.



Die Transaktion wurde von der EHL Investment Consulting vermittelt. Unterstützt wurde Thalhof in der Abwicklung des Kaufs von Tiefenthaler Gnesda Rechtsanwälte und von der Wirtschaftsprüfungs- und Steuerberatungskanzlei BDO Austria.