S Immo verschiebt Hauptversammlung

Die S Immo AG verschiebt ihre 32. ordentliche Hauptversammlung. Sie wird zeitnah nach dem Ende der Annahmefrist des von der Immofinanz AG angekündigten Übernahmeangebots stattfinden, damit die Aktionäre in Kenntnis des Ausgangs des Übernahmeangebots eine fundierte Entscheidung über den von der Immofinanz AG in Aussicht gestellten Antrag zur Änderung der Satzung in § 13 (3) („Höchststimmrecht“) treffen können.

.

Der Großaktionär hat in einer Mitteilung von 25.03.2021 angekündigt, dass das Angebot und die Angebotsunterlagen nach Freigabe (Nichtuntersagung) durch die Übernahmekommission voraussichtlich am oder um den 15.04.2021 veröffentlicht werden.



Immofinanz hatte bei dem Kaufangebot für die S Immo AG kräftig nachgelegt und ihr am 14. März 2021 abgegebenes Übernahmeangebot an die Aktionäre der S Immo erhöht. Der Angebotspreis pro Aktie wurde von 18,04 Euro (auf einer cum-dividend Basis) auf 22,25 Euro angehoben [wir berichteten]. Das ursprüngliche öffentliche Übernahmeangebot hatte die Immofinanz am Abend des 14. März bekanntgegeben [wir berichteten]. Zuvor war bereits der Investor Aggregate Holding bei S Immo eingestiegen [wir berichteten].