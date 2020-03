S Immo verschiebt Hauptversammlung

Auch die S Immo AG hat heute vor dem Hintergrund der bundesweiten Maßnahmen und Anstrengungen zur Eindämmung der Verbreitung des Corona-Virus entschieden, die ursprünglich für den 24. April in Wien geplante Hauptversammlung zu verschieben. Dadurch liegt bis zum neuen Termin auch erst einmal der Beschluss für die Dividende in Höhe von 0,70 Euro je Aktie auf Eis. Dies teilte das Unternehmen heute mit.

Jahresergebnis erneut auf Rekordniveau

In der vergangenen Woche hatte das Unternehmen erneut ein Jahresergebnis auf Rekordniveau präsentiert. Das börsennotierte Unternehmen erwirtschaftete ein Konzernergebnis von 213,3 Mio. Euro. Das Ergebnis je Aktie erreicht mit einem Wert von 3,21 Euro (2018: 3,08 Euro) in weiterer Folge ebenfalls Rekordniveau. Der EPRA-NAV je Aktie stieg von 21,25 Euro je Aktie per 31.12.2018 auf 26,45 Euro per 31.12.2019. Der FFO I erreichte mit 64,7 Mio. Euro - das entspricht 0,98 Euro pro Aktie - ebenfalls ein Rekordniveau.



Nach Einschätzung von S Immo-Chef Ernst Vejdovszky ist das Unternehmen für die Krisensituation gerüstet, auch wenn ein genauer Ausgang nicht prognostizierbar ist. Die im Januar erfolgte Kapitalerhöhung habe die Liquidität und Eigenkapitalquote weiter massiv gestärkt, was dem Unternehmen auch in der aktuell schwierigen Lage sehr zu gute kommt. Die liquiden Mittel der Gesellschaft lagen per 31.12.2019 - und somit noch vor der Kapitalerhöhung - bei 111,6 Mio. Euro. Die Eigenkapitalquote per 31.12.2019 (vor der Kapitalerhöhung) betrug 43 %. „Die genauen Auswirkungen der Coronakrise sind auch für uns aktuell nicht abschätzbar, aber wir müssen davon ausgehen, dass es uns - vor allem bei den Hotels und im Einzelhandelsbereich - deutlich treffen wird. 2020 ist sicher kein weiteres Rekordjahr zu erwarten. Aber die S Immo ist gut aufgestellt, wir haben ein starkes, krisenerprobtes Team, ein breit gestreutes und qualitativ hochwertiges Portfolio - in etwa ein Viertel unserer Mieteinnahmen kommt von Wohnimmobilien - und verfügen über einen sehr komfortablen Cashpolster. Sollte die Coronakrise in wenigen Monaten vorbei sein, bietet uns unsere starke Eigenkapitalstruktur aber natürlich auch Chancen. Als Unternehmer planen wir nicht nur für ein Jahr, sondern denken schon jetzt an 2021“, ergänzt Vorstandskollege Friedrich Wachernig.