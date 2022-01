S Immo verlängert Angebot an Immofinanz-Aktionäre

Wie am 12.12.2021 angekündigt, hat die S Immo AG den Aktionären der Immofinanz AG ein freiwilliges Teilangebot für rund 10 % des Grundkapitals in Höhe von 23,00 Euro je Aktie unterbreitet. Mit der Veröffentlichung der Angebotsunterlage durch CPI Property Group am 12.01.2022 verlängert sich die Annahmefrist des Angebots der S Immo von Gesetzes wegen bis zum 23.02.2022 (17:00 Uhr MEZ), um der Annahmefrist des konkurrierenden Angebots von CPI zu entsprechen. Alle anderen Bedingungen und Konditionen des Angebots der S Immo wie am 23.12.2021 veröffentlicht bleiben unverändert.

„Unser Angebot stellt für Immofinanz-Aktionäre ein attraktives Liquiditätsereignis dar, da es eine Prämie von rund 23,4 % auf den 12-Monats-VWAP, 12,9 % auf den 6-Monats-VWAP und 7,7 % auf den letzten Schlusskurs zum Zeitpunkt der Ankündigung bietet", kommentiert Bruno Ettenauer, CEO der S Immo AG.



Darüber hinaus bietet das Teilangebot der S Immo eine Prämie von ca. 8,5 % auf den Preis von 21,20 Euro je Aktie, den CPI in ihrem am 12.12.2021 angekündigten antizipatorischen Pflichtangebot angeboten hat. Im Gegensatz zum Angebot der CPI unterliegt das Angebot der S Immo außerdem nicht der Fusionskontrolle durch die zuständigen Wettbewerbsbehörden. Der von S Immo angebotene Preis entspricht einer Prämie von 19,2 % bzw. 8,5 % gegenüber dem Preis, den die CPI für zwei große (das aktuelle Volumen des S Immo Angebots jeweils übersteigende) Beteiligungen an der Immofinanz in außerbörslichen Transaktionen unmittelbar vor der Ankündigung des Angebots im Dezember 2021 gezahlt hat.



Die Summe der Aktien, die einem der beiden Angebote angedient wurden, wird kurz nach Ablauf der Annahmefrist veröffentlicht. Am Tag der Veröffentlichung beginnt die dreimonatige Nachfrist für das CPI-Angebot. Für das S Immo Angebot gibt es keine Nachfrist. IMMOFINANZ-Aktionäre, die sich für das attraktivere Teilangebot der S Immo zum höheren Angebotspreis entscheiden wollen, haben daher nach Ablauf des S Immo Angebots weiterhin die Möglichkeit, nicht angediente Aktien während der Nachfrist des CPI-Angebots in das CPI-Angebot einzureichen.



Inhaber der Immofinanz-Wandelanleihe 2017 sind berechtigt, das Teilangebot anzunehmen, unter der Bedingung, dass die Anleihen gewandelt und neue Aktien vor Ablauf der Annahmefrist geliefert werden.