S Immo verkauft Berliner Immopaket an Family Office

Die S Immo hat heute weitere Teile seines deutschen Wohnportfolios verkauft. Off-market gehen 41 Berliner Immobilien mit rund 1.300 Wohn- und Gewerbeeinheiten und einer Mietfläche von über 100.000 m² an ein Family Office. Der Deal wird voraussichtlich bis Ende März abgeschlossen sein.

„Die S Immo verfolgt weiterhin ihren Plan, renditeschwächere Objekte in Deutschland zu verkaufen und in renditestärkere Büroimmobilien in der CEE-Region zu reinvestieren“, so Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S Immo. „Dabei profitieren wir von der hohen Qualität unserer Objekte, die weiterhin eine Vielzahl von Käufern anziehen.“



Diesen Verkauf inkludierend, hat die S Immo seit September 2022 in Deutschland Verkaufsverträge für 152 Objekte mit einem Gesamtvolumen von rund 570 Mio. Euro unterzeichnet. Zuletzt verkauften die Österreicher im Herbst Wohnportfolios in Leipzig und Rostock [wir berichteten]. Gefolgt von dem heute unterschriebenen Paketverkauf in der Hauptstadt wird die in 2022 verabschiedete Verkaufsstrategie für deutsche Objekte auch in 2023 fortgesetzt. Darüber hinaus hatte der Bestandshalter seine Strategie zu Beginn des Jahres um Gewerbeimmobilien außerhalb Berlins im Wert von über 200 Mio. Euro erweitert [wir berichteten]. In diesem Zuge folgte auch direkt der Verkauf von zwei Gewerbeparks in Kassel und Trier an Palmira [wir berichteten]. Laut S Immo befinden sich aktuell deutsche Objekte im Wert von über 500 Mio. Euro in Verkaufsprüfung.