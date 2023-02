S Immo unterzeichnet Absichtserklärung für Ankauf von Büroimmobilien in Wien

Die S Immo AG hat heute mit der Immofinanz AG eine Absichtserklärung über den möglichen Erwerb von Bürogebäuden am Wienerberg in Wien unterzeichnet. Bei vollständiger Umsetzung würde der Ankauf insgesamt bis zu 6 Bestandsobjekte inklusive Twin Towers mit rund 128.000 m² und ein Entwicklungsprojekt mit rund 20.000 m² umfassen. Das Investitionsvolumen würde sich auf rund 411 Mio. Euro belaufen und zu einer erheblichen Steigerung der jährlichen Mieteinnahmen führen. Der potenzielle Kauf steht im Einklang mit der Strategie, das deutsche Wohnportfolio zu veräußern und die Erlöse in Büroimmobilien in CEE und Österreich zu reinvestieren.

