S Immo übernimmt Budapester Büroportfolio von Immofinanz

Die S Immo übernimmt in der ungarischen Hauptstadt sechs Büroobjekte der Immofinanz. Das Signing und Closing erfolgten gestern. Der Ankauf umfasst rund 124.000 m² Hauptnutzfläche, bei Mieterlösen von rund 18,9 Mio. Euro pro Jahr und ist schon der zweite großvolumige Ankauf auf dem Budapester Büromarkt in diesem Quartal [wir berichteten].

