S Immo trennt sich von Eurocenter Zagreb

Die S Immo AG hat den Verkauf des Büroobjekts Eurocenter in Zagreb erfolgreich abgeschlossen. Das Eurocenter umfasst neben Büros auch eine Bankfiliale und ein Café und verfügt über eine Bruttomietfläche von rund 9.000 m². Die Transaktion der zentral gelegenen und gut angebundenen gemischt genutzten Büroimmobilie mit einem Wert von 26,5 Mio. Euro an den Käufer Atlantic Grupa d.d. wurde im Wege eines Share Deals durchgeführt.

.

Mit dem Verkauf des Bürogebäudes in der Straße Miramarska 23 nutzt die S Immo die positive Dynamik auf dem Zagreber Markt durch den Beitritt Kroatiens zur Eurozone Anfang des Jahres und das günstige Timing hinsichtlich des Lebenszyklus der Immobilie, die voll vermietet und technisch gut instandgehalten ist. „Die Transaktion steht im Einklang mit unserer angepassten Strategie und schafft Liquidität für Investitionen in unseren anderen Kernmärkten“, so Herwig Teufelsdorfer, Mitglied des Vorstands.