S Immo stößt auch die deutschen Gewerbeimmobilien ab

Die S Immo AG weitet ihre Verkaufsabsichten in Deutschland aus. Neben dem beschlossenen Verkauf der Wohnimmobilien will der österreichische Investor jetzt auch das „solide Interesse von lokalen Marktteilnehmern an einzelnen Gewerbeimmobilien“ nutzen und alle deutschen Gewerbeimmobilien außerhalb von Berlin verkaufen. Den Auftakt macht der Gewerbepark Ikaruspark nahe München.

Im Rahmen eines Asset Deals verkauft die S Immo den Gewerbepark Ikaruspark in der Junkersstraße in Puchheim an die KVG IntReal, die auf Rechnung des Sondervermögens „Palmira Unternehmensimmobilien Club 2“ handelt. Der Gewerbepark in unmittelbarer Nähe zum Autobahnring München hat eine Gesamtmietfläche von rund 14.565 m². Über die Details der Transaktion haben die beteiligten Parteien Stillschweigen vereinbart.



Der Verkauf des bayerischen Gewebeparks ist erst der Auftakt des neu beschlossenen Verkaufprogramms. In Summe umfasst das betroffene Gewerbeportfolio der S Immo über 20 Objekte in Erfurt, Halle, Leipzig, Hamburg, Kiel, Bremen, Magdeburg, Potsdam, Weimar und Rostock. Auch wenn das tatsächliche Verkaufsvolumen zum jetzigen Zeitpunkt ungewiss ist, könnten die Verkaufserlöse potenziell über 200 Mio. Euro liegen.