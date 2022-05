S Immo prüft Verkauf von deutschen Wohnimmobilien

S Immo-Chef Bruno Ettenauer will offensichtlich die gute Lage auf dem deutschen Wohnungsmarkt nutzen, um in den nächsten Monaten Kasse zu machen. Die Österreicher prüfen den Verkauf ihres deutschen Wohnbestands, so der Chef gegenüber Bloomberg. Die Mittel kämen dann im eigenen Land zum Einsatz, denn der Konzernchef plant dem Bericht zufolge weitere Zukäufe in Österreich.

.

Ettenauer zielt vor allem auf die Mitnahme der Bewertungsgewinne ab, die beachtlich sind. Insbesondere aufgrund von Wertsteigerungen im Deutschlandportfolio erreichte das Bewertungsergebnis zum 31.12.2021 ein Rekordniveau. Laut Geschäftsbericht stieg das Ergebnis aus Immobilienbewertung für das deutsche Gesamtportfolio auf 156 Mio. Euro (619.000 m²), im Geschäftsjahr 2020 lag es lediglich bei 52,7 Mio. Euro (599.000 m²). Rund 307.000 m² des Portfolios entfallen davon aktuell auf die Assetklasse Wohnen. Wie der Konzernchef im Gespräch mit Bloomberg erläutert, könnten hierzulande je nach Nachfrage Verkäufe mit einem Volumen von mehreren 100 Mio. Euro erfolgen. Ein nicht unbeachtlicher Teil des Wohnungsbestands befindet sich schwerpunktmäßig in der Hauptstadt.