S Immo prüft Verkäufe in Deutschland

Im ersten Halbjahr konnte die S Immo die Gesamterlöse im Vergleich zum Vorjahr von 91,1 Mio. auf 119,6 Mio. Euro steigern. Diese Verbesserung ist auf Ankäufe vermieteter Immobilien, eine gute Like-for-Like-Performance sowie auf eine deutliche Erholung der Erlöse aus der Hotelbewirtschaftung zurückzuführen, die sich auf 23,7 Mio. Euro beliefen (1. Hj. 2021: 10,2 Mio. Euro). Während die Mieterlöse einen Anstieg von 63,9 Mio. Euro auf 73,0 Mio. Euro verzeichneten, erhöhte sich das Bruttoergebnis aus der Hotelbewirtschaftung von 2,2 Mio. Euro im ersten Halbjahr 2021 auf 5,2 Mio. Euro. Trotz signifikant gestiegenem Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung von 38,5 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 31,9 Mio.) auf Grund von Zukäufen und einem Anstieg der Energiekosten, konnte das Bruttoergebnis um mehr als 19 % auf 63,4 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 53,2 Mio. Euro) gesteigert werden.

.

„Trotz eines ausgesprochen volatilen Marktumfelds ist die S Immo gut durch die erste Hälfte des Jahres gekommen. Die vorliegenden Halbjahreszahlen bestätigen erneut die Robustheit unseres Geschäftsmodells und die Ertragsstärke des Immobilienportfolios. Durch hochwertige Zukäufe und kompetentes Management unseres Bestands generiert die S Immo steigende Cashflows, die uns im Hinblick auf die fordernden Umstände eine sichere Basis bieten und uns Chancen ermöglichen.“, so CEO Bruno Ettenauer.



Der Verwaltungsaufwand für das erste Halbjahr 2022 belief sich auf 14,5 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 13,6 Mio. Euro), was unter anderem auf Kosten in Zusammenhang mit einer Digitalisierungsoffensive und erhöhte Personalaufwendungen zurückzuführen ist. Herwig Teufelsdorfer, CIO der S Immo, kommentiert: „Die Investition in Digitalisierung trägt zur Sicherung der Zukunftsfähigkeit der S Immo maßgeblich bei. Die Umsetzung unseres Digitalisierungsprojekts macht Einsparungspotenziale evident und smartes Portfoliomanagement möglich, wodurch wir weiterhin nachhaltig Mehrwert schöpfen können.“ Durch das deutlich erhöhte Bruttoergebnis stieg auch das EBITDA um mehr als 23 % auf 48,9 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 39,6 Mio. Euro).



„Der Fokus liegt auf unserem Kerngeschäft, dem Ankauf, der Bewirtschaftung und Vermietung von hochwertigen und ertragsstarken Immobilien. Momentan werden am deutschen Wohnimmobilienmarkt auf Grund von stagnierenden Preisen Desinvestitionsmöglichkeiten geprüft, die Reinvestitionen in rendite-starke Objekte in CEE ermöglichen würden.“, so COO Friedrich Wachernig.



Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung zeigte sich trotz deutlicher Verringerung immer noch positiv und lag bei 20,8 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 131,5 Mio. Euro). Auf Grund der niedrigeren Immobilienbewertungen verringerte sich jedoch das EBIT trotz der positiven operativen Entwicklung von 166,3 Mio. auf 64,8 Mio. Euro.



Das Finanzergebnis verbesserte sich auf Grund positiver, mehrheitlich unbarer Bewertungseffekte auf 0,1 Mio. Euro (1. Hj. 2021: -2,2 Mio. Euro), obwohl das erste Halbjahr 2021 noch von Dividendenerträgen für die im zweiten Halbjahr 2021 verkauften Anteile an der CA Immobilien Anlagen AG in Höhe von 6,3 Mio. Euro beeinflusst war. Der Steueraufwand spiegelt im Wesentlichen die Erhöhung von latenten Steuern im Zusammenhang mit Immobilien- und Derivatbewertungen wider. Insgesamt erreichte das Periodenergebnis eine Höhe von 61,9 Mio. Euro (1. Hj. 2021: 137,3 Mio. Euro), während sich das Ergebnis je Aktie auf 0,88 Euro belief (1. Hj. 2021: 1,93 Euro).



Die Aktie blieb, vor allem durch das Pflichtangebot der CPI Property Group S.A., weitestgehend vom Abwärtstrend an den Kapitalmärkten verschont und stand mit einer positiven Year-to-Date-Performance von 4,6 % zum 30.06.2022 bei 22,75 Euro. Nachdem die Aktionäre auf der ordentlichen Hauptversammlung am 01.06.2022 mit eindeutiger Mehrheit für die Aufhebung des Höchststimmrechts gestimmt hatten, waren die Voraussetzungen für das Pflichtangebot der CPI gegeben. Die Angebotsunterlagen wurden am 15.07.2022 veröffentlicht. Nach Ablauf der ersten Annahmefrist am 12.08.2022 hielt die CPI laut Beteiligungsmeldung vom 23.08.2022 direkt und indirekt einen Anteil von 79,20 %. Die Nachfrist des Angebots läuft bis zum 18.11.2022.



Das makroökonomische Umfeld ist auf Grund des Kriegs in der Ukraine, der internationalen Zinspolitik im Zusammenhang mit der weiteren Entwicklung der Inflation, der künftigen Entwicklung bezüglich COVID-19 sowie globaler Lieferengpässe momentan sehr volatil, wodurch sich ein Ausblick aktuell schwierig gestaltet. Dazu trägt auch der Umstand bei, dass die S Immo seit Mitte August einen Großaktionär hat, der eine kontrollierende Beteiligung von rund 80 % hält.