S Immo operativ gut unterwegs

Die S Immo ist operativ in den ersten drei Quartalen 2023 gut unterwegs, das marktbedingte Bewertungsergebnis in Höhe von -88,2 Mio. Euro drückt das Quartalsergebnis mit -19,6 Mio. Euro in die roten Zahlen.

.

„Das dritte Quartal zeigt ein starkes und operativ äußerst erfolgreiches Ergebnis für die S Immo“, kommentiert Herwig Teufelsdorfer, Mitglied des Vorstands. „Es ist uns gelungen, die Mieteinnahmen signifikant zu steigern und das Bruttoergebnis liegt deutlich über dem Vorjahresniveau. Unsere Strategie, uns aus dem deutschen Wohnimmobilienmarkt zurückzuziehen und verstärkt in höher rentierliche Objekte zu investieren, wirkt sich äußerst positiv auf unsere Ertragskraft aus.“



In den ersten drei Quartalen 2023 konnten die Gesamterlöse im Vergleich zur Vorjahresperiode von 185,1 Mio. auf 242,5 Mio. Euro erheblich gesteigert werden. Dieser Anstieg ist vor allem auf Zukäufe vermieteter Immobilien in CEE zurückzuführen. Die Mieterlöse beliefen sich auf 142,8 Mio. Euro (Q3 2022: 112,7 Mio. Euro). Die Betriebskostenerlöse stiegen ebenfalls auf Grund der Zukäufe und der Inflationsentwicklung auf 49,9 Mio. Euro (Q3 2022: 34,0 Mio. Euro). Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung war mit -88,2 Mio. Euro negativ (Q3 2022: 27,3 Mio.), was im Wesentlichen auf die aktuell schwierigen wirtschaftlichen Rahmenbedingungen zurückzuführen ist.



„Während die operative Leistung der S Immo hervorragend war, führte das marktbedingte Bewertungsergebnis in Höhe von -88,2 Mio. Euro zu einem Periodenergebnis von -19,6 Mio. Euro“, sagt Radka Doehring, Vorstand der S Immo AG. „Wir sind von unserer Strategie überzeugt. Die in den letzten Quartalen getätigten Zukäufe leisten bereits einen entscheidenden Beitrag zum Ergebnis.“