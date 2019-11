S Immo mit deutlich mehr Gewinn

Die S Immo AG zieht zum Ende des dritten Quartals 2019 abermals eine äußerst positive Bilanz. Der FFO I entwickelte sich anhaltend stark und konnte auf 53,0 Mio. Euro gesteigert werden. Der EPRA-NAV je Aktie erreichte einen Wert von 25,09 Euro. Das zeigt ein deutliches Wertsteigerungspotenzial. „Zum Halbjahr konnte die S Immo Aktie die beste Year-to-date-Performance im ATX vorweisen. Diesen Trend haben wir erfolgreich fortgesetzt: Wir sind weiterhin der stärkste Titel im österreichischen Leitindex. Zum 30.09. notierte unser Wertpapier bei 21,10 Euro - das entspricht einem Kurszuwachs von 45,1 % seit Jahresbeginn. Über die letzten Jahre liegt die Performance der S Immo Aktie deutlich über der Performance anderer Branchentitel. Das beweist, dass wir kontinuierlich starke Ergebnisse liefern können. Das macht sich auch in der Entwicklung des Aktienkurses bemerkbar“, freut sich Vorstand Ernst Vejdovszky.

Die Gesamterlöse verzeichneten einen Anstieg von 10,7 % gegenüber den ersten drei Quartalen des Geschäftsjahres 2018 und beliefen sich auf 154,5 Mio. Euro (Q3 2018: 139,6 Mio. Euro). Die Steigerung der Gesamterlöse ist neben Immobilienzukäufen auf eine sehr gute Like-for-Like-Performance unserer Immobilien zurückzuführen. Der Aufwand aus der Immobilienbewirtschaftung erhöhte sich auf 44,8 Mio. Euro (Q3 2018: 38,8 Mio. Euro). Insgesamt verbesserte sich das Bruttoergebnis auf 82,5 Mio. Euro (Q3 2018: 76,2 Mio. Euro), ein Plus von 8,3 %. Der Verwaltungsaufwand lag mit 14,7 Mio. Euro (Q3 2018: 13,4 Mio. Euro) auf dem Niveau des Vorjahres, sodass sich das EBITDA gegenüber dem Vorjahr um 8,0 % auf 67,8 Mio. Euro (Q3 2018: 62,8 Mio. Euro) verbesserte.



Das Ergebnis aus der Immobilienbewertung belief sich für die ersten drei Quartale 2019 auf 137,3 Mio. Euro (Q3 2018: 45,8 Mio.). Der Großteil der positiven Bewertungen entfiel auf das Segment Deutschland. Aber auch in den Segmenten Österreich und CEE konnten erfreuliche Bewertungsanstiege verzeichnet werden. Auf Grund der operativen Erfolge und des hervorragenden Bewertungsergebnisses konnte das EBIT um 93,2 % auf 198,8 Mio. Euro (Q3 2018: 102,9 Mio.) gesteigert werden. Das EBT stieg um 92,0 % und erreichte 183,2 Mio. Euro (Q3 2018: 95,4 Mio.).



In Folge der angeführten Entwicklungen stieg der Periodenüberschuss im Jahresvergleich um 79,2 Mio. auf 158,9 Mio. Euro (Q3 2018: 79,7 Mio. Euro). Das Ergebnis je Aktie (EPS) belief sich auf erfreuliche 2,40 Euro (Q3 2018: 1,20).



Ausblick

Die S Immo will ihre Akquisitionsstrategie fortsetzen. „Wir arbeiten intensiv an unserem Portfolio und sichern uns damit die Basis für zukünftige Wertentwicklung. Kurzfristig bedeutet das vor allem den Ankauf von Bestandsimmobilien, die unmittelbar Erträge generieren. Ende Oktober haben wir eine Büroimmobilie im Herzen von Zagreb gekauft. Mittelfristig setzen wir auf Projektentwicklungen in all unseren Märkten und für die langfristige Perspektive haben wir uns in den vergangenen Quartalen große Grundstücksreserven im Umland von Berlin gesichert. Mittlerweile gehören uns dort über 1,25 Million Quadratmeter Grund“, so Friedrich Wachernig.