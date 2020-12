S Immo kauft zwei Bürogebäude in Bukarest für 97 Mio. Euro

Die S Immo AG hat zwei Gebäude des Campus 6 in Bukarest von Skanska für insgesamt 97 Mio. Euro gekauft. Die beiden Gebäudeteile weisen zusammen eine vermietbare Fläche von rund 38.000 m² auf und sind komplett vermietet. Hauptmieter sind der Technologiekonzern Microsoft sowie die französische Geschäftsbank Société Générale.

