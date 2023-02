Der Wiener Büroinvestmentmarkt startet dynamisch ins Jahr: Die Immofinanz hat eine Absichtserklärung für den Verkauf mehrerer Büroimmobilien am Standort Wienerberg an die S Immo, an der sie 50% plus 1 Aktie hält, unterzeichnet. Das Transaktionsvolumen belaufe sich aus heutiger Sicht auf 411 Mio. Euro.

[…]