S Immo kauft Ex-Notenbank in Weimar

Die S Immo AG hat ein weiteres Bürogebäude in Ostdeutschland erworben. Gegenüber dem MDR teilte Deutschlandchef Robert Neumüller mit, dass der Kaufvertrag bereits unterschrieben sei.

Bei dem Gebäude handelt es sich um das 1893/94 für die Landeskreditanstalt des Großherzogtums Sachsen errichtete Bürogebäude in der Steubenstraße 15. 2013 hatten die Deutsch-Amerikaner Lorna und Herrmann Heyge das denkmalgeschützte Bankgebäude mit 6.000 m² Nutzfläche erworben und mehrere Millionen für die Sanierung in die Hand genommen. 2016 überführten sie die Immobilie in ihre Heyge-Stiftung, die das Gebäude jetzt an S Immo verkaufte. Ein Deal, der in Weimar nicht bei allen auf Gegenliebe stößt. Weimarer Linke-Landtagsabgeordnete, Steffen Dittes, sieht durch den Verkauf den „fest verankerten Kultur- und Veranstaltungsstandort“ in Gefahr. „Bei dem Käufer handelt es sich um eine Immobilien-Investment-Gesellschaft, deren Interesse an erworbenen Immobilien sich alleinig auf die Gewinnerzielung reduziert. Keinesfalls verfolgt diese börsenorientierte Aktiengesellschaft qualitative, den jeweiligen Nutzungscharakteristika erworbener Immobilien orientierte Ziele. Es ist daher zu befürchten, dass viele der im Kulturbereich tätigen Mietparteien dem drohenden Verwertungsdruck nicht standhalten werden können„, erläuterte er gegenüber der Zeitung “MeinAnzeiger".