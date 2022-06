S Immo: Freier Weg für CPI Property

Grünes Licht für die CPI Property Group. Die S Immo AG wurde heute darüber informiert, dass das Firmenbuchgericht die Änderung der Satzung zur Aufhebung des Höchststimmrechts in das Firmenbuch verfügt hat. Die Satzungsänderung wird damit morgen, am 28.06.2022, im elektronischen Firmenbuch ersichtlich und wirksam sein. Dadurch erlangt die CPI Property eine kontrollierende Beteiligung. In der Folge muss die CPI nun innerhalb von 20 Börsentagen ein Pflichtangebot bei der Übernahmekommission in Wien anzeigen.

