S Immo erwirbt tschechisches CPI-Portfolio

Die S Immo AG hat die Akquisition von drei Bürogebäuden und einem Hotel in Tschechischen von der CPI Property Group abgeschlossen. Die vier Objekte haben einen Gesamtwert von 167,7 Mio. Euro und erwirtschaften jährliche Einnahmen von rund 8,4 Mio. Euro. Die Transaktion gilt als Related-Party-Transaktion, da die CPI Property Group 88,4 % der Aktien der S Immo AG hält.

.

Zu den Objekten gehören die Bürogebäude Mayhouse und Luxembourg Plaza in Prag, das Zet.office in Brno und das Hotel Courtyard by Marriott Prague City.



Das ZET.office in Brno ist eine 2019 fertiggestellte Konversion von Industrie- zu Büroflächen mit einer Gesamtmietfläche von rund 20.000 m² und jährlichen Mieteinnahmen von 2,4 Mio. Euro. Zu den Mietern gehört unter anderem Kiwi.com, eines der erfolgreichsten tschechischen Start-ups. Das 2019 errichtete, moderne Büroobjekt Mayhouse befindet sich in der Nähe des Stadtteils Pankrac und ist gut an das öffentliche Verkehrsnetz angebunden. Das Objekt verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 8.000 m² mit jährlichen Mieteinnahmen von 1,2 Mio. Euro. Das Luxembourg Plaza, ein Class-A-Büro mit internationalen Mietern wie ExxonMobil, verfügt über eine Gesamtmietfläche von rund 23.300 m² und erzielt Mieteinnahmen von 3,7 Mio. Euro pro Jahr. Die Luxembourg Plaza Büros befinden sich im selben Gebäude wie das Hotel Courtyard by Marriott Prague City, das 161 Zimmer umfasst und in diesem Jahr voraussichtlich Einnahmen in Höhe von rund 1,1 Mio. Euro erzielen wird.



„Wir freuen uns über die weitere Expansion unseres Büroportfolios in der Tschechischen Republik, das wesentlich zu unseren zukünftigen Mieteinnahmen beitragen wird. Darüber hinaus hat sich unser Hotelsegment seit der Pandemie positiv entwickelt und sollte auch im Jahr 2023 einen positiven Beitrag zu unseren Ertragskennzahlen leisten“, so Herwig Teufelsdorfer, Vorstand der S Immo.