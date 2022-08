S Immo: CPI fordert außerordentliche Hauptversammlung

Die CPI Property Group will den Aufsichtsrat der S Immo AG verkleinern und neu besetzen und fordert hierfür die Einberufung einer außerordentlichen Hauptversammlung. Der Vorstand wird die beantragte Hauptversammlung in den nächsten Tagen einberufen.

.

Vor dem Hintergrund des Erwerbs einer kontrollierenden Beteiligung von rund 44,41 % der insgesamt ausstehenden Stimmrechte durch CPI und dem infolgedessen am 15.07.2022 veröffentlichten Pflichtangebot an die Aktionäre der Gesellschaft haben die Aufsichtsratsmitglieder Ewald Aschauer, Christian Böhm, Hanna Bomba, John Nacos und Manfred Rapf ihren Rücktritt als Aufsichtsratsmitglied der S Immo mit Ablauf der außerordentlichen Hauptversammlung erklärt.



Auf dieser Grundlage schlägt CPI die Abberufung von Florian Beckermann, die Herabsetzung der Zahl der von der Hauptversammlung gewählten Mitglieder des Aufsichtsrats von acht auf vier Mitglieder sowie die Wahl von Herrn Martin Němeček und von Herrn John Verpeleti in den Aufsichtsrat der Gesellschaft vor.