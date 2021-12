S Immo beabsichtigt Teilangebot an die Aktionäre der Immofinanz

Der Vorstand und der Aufsichtsrat der S Immo haben beschlossen, ihre Beteiligung an der Immofinanz von derzeit 14,2 % der ausstehenden Aktien um rund 10 % auf circa 25 % der ausstehenden Aktien der Immofinanz im Wege eines freiwilligen Teilangebots gemäß §§ 4 ff ÜbG zu erhöhen.

.

Die S Immo setzt den Angebotspreis mit 23,00 Euro cum Dividende in bar je Immofinanz-Aktie fest, was – basierend auf einer Prämie von 7,7 % auf den letzten Schlusskurs der Immofinanz-Aktie am Freitag, den 03.12.2021, und einer Prämie von 12,7 % auf den 6-Monats-VWAP – ein attraktives Angebot für die Immofinanz-Aktionäre darstellt. Die Ankündigung der Absicht, das Teilangebot zu lancieren, erfolgt unter anderem vorbehaltlich der übernahmerechtlichen Zulässigkeit, allfälliger kartellrechtlicher Genehmigungen und sonstiger üblicher Vollzugsbedingungen, die der Wahrung der Interessen der S Immo und ihrer Aktionäre dienen. S Immo behält sich vor, das Volumen des Teilangebots zu erweitern und ihren Anteil an der Immofinanz auf bis zu 30 % der ausstehenden Aktien weiter zu erhöhen, auch durch weitere Erwerbe an oder außerhalb der Börse.



Die Entscheidung zur Abgabe des Teilangebots erfolgt nach dem von CPI Property Group am 03.12.2021 angekündigten antizipatorischen Pflichtangebot [wir berichteten]. Die S Immo hält den im Pflichtangebot angebotenen Preis für nicht attraktiv und wird es daher nicht annehmen.



Immofinanz nimmt diese Ankündigung der S Immo zur Kenntnis. Vorstand und Aufsichtsrat werden ein Angebot prüfen und zu gegebener Zeit gemäß den Bestimmungen des Übernahmegesetzes dazu Stellung nehmen.



„Der von CPI gebotene Preis pro Immofinanz-Aktie für die Kontrolle ist nicht angemessen. Wir als Großaktionärin werden daher dieses Angebot nicht annehmen. Vor dem Hintergrund, dass CPI bereits einen großen Anteil an der Immofinanz erworben hat, ist der Ausbau unseres derzeit 14,2 %-igen Anteils an der Immofinanz derzeit der beste Weg, den Wert der S Immo und ihrer Aktie zu stärken und zu wahren. Wir sind nach wie vor der Meinung, dass die Auflösung der Kreuzbeteiligung zwischen Immofinanz und S Immo letztlich geboten ist. Das Angebot der CPI stellt jedoch keine Möglichkeit dar, dieses strategische Ziel zu für die S Immo-Aktionäre akzeptablen Bedingungen zu erreichen, sondern erfordert vielmehr eine Erhöhung unserer Beteiligung an der Immofinanz, um dieses strategische Ziel weiter verfolgen zu können. Wir sind davon überzeugt, dass dies eine für alle Beteiligten und Aktionäre vorteilhafte Lösung nicht verhindert, sondern fördert", kommentiert Bruno Ettenauer, Vorstandsvorsitzender der S Immo AG.