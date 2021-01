S Immo begibt Anleihe für Nachhaltigkeit

Mit der Emission eines Green Bonds baut die S Immo AG ihren Schwerpunkt auf energieeffiziente Gebäude in ihrem Portfolio weiter aus. Die Zeichnungsfrist ist gestern, am 28. Januar, gestartet.

Das börsennotierte Unternehmen begibt den angekündigten Green Bond mit einem Volumen von 150 Mio. Euro und einer Laufzeit von sieben Jahren. Der Kupon sowie die Rendite der fix verzinsten Anleihe beträgt 1,75 % per annum.



Die Anleihe mit einer Stückelung von 500 Euro je Teilschuldverschreibung kann von Privatanlegern in Österreich und Deutschland vom 28.01.2021 bis 03.02.2021 (vorzeitige Schließung vorbehalten) bei Kreditinstituten gezeichnet werden. Die Anleihe wird im Amtlichen Handel an der Wiener Börse im Segment Corporates Prime notieren. Die Transaktion wurde von der Erste Group Bank AG als Sole-Lead-Manager und Bookrunner begleitet.



„Mit der erfolgreichen Anleiheemission können wir unser kontinuierliches Wachstum fortsetzen. Die erstmalige Emission eines Green Bonds ist die logische Weiterführung unseres jahrelangen Engagements in Sachen Nachhaltigkeit. Das investorenseitige Interesse bestätigt unseren Fokus auf moderne, energieeffiziente Gebäude mit höchsten Umweltstandards als wichtigen Wettbewerbsvorteil und wesentlichen Baustein für die nachhaltige Wertentwicklung unseres Portfolios“, kommentiert Ernst Vejdovszky, CEO der S Immo AG.