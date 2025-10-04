S+B Gruppe vermietet 18.000 m² Bürofläche in Wien

Die S+B Gruppe hat im 22. Wiener Gemeindebezirk rund 18.000 m² Bürofläche vermietet – der größte Abschluss des Jahres und zugleich die bedeutendste Bürovermietung in Wien seit vier Jahren. Der Einzug des Mieters, der mehrere Standorte bündelt, ist für Mitte 2027 geplant.

.

Der zukünftige, nicht näher benannte Mieter wird mehrere seiner bisherigen Standorte in einem neuen, markanten Headquarter zusammenführen. Insgesamt umfasst die Anmietung rund 18.000 m² modernster Bürofläche. Das Projekt soll neue Maßstäbe in puncto enkelgerechter Entwicklung und Nutzerfreundlichkeit setzen. Besonderes Augenmerk liegt auf großzügigen Außenflächen, die sowohl für konzentriertes Arbeiten als auch für Erholung im Grünen genutzt werden können. Diese Bereiche beinhalten zur Verbesserung des Mikroklimas auch eine Wasserfläche und sind mit Cocoons für Videokonferenzen, Tischen für Projektarbeiten und Erholungszonen ausgestattet. Damit wird dem Trend zum „Arbeiten im Grünen“ konsequent Rechnung getragen.



Die Entscheidung für das Projekt fiel nach einer umfassenden Marktevaluierung durch EHL Immobilien. Ausschlaggebend waren die Möglichkeit einer Single-Tenant-Lösung, hohe Kosteneffizienz und die klare Ausrichtung auf nachhaltige Architektur. Hinzu kommen eine ausgezeichnete Anbindung an den öffentlichen Verkehr – insbesondere durch die Nähe zur U-Bahn – sowie eine flexible Flächenstruktur. Der Einzug ist für Mitte 2027 vorgesehen.



„Das Leuchtturmprojekt in puncto enkelgerechter Entwicklung und Nutzerfreundlichkeit wird in enger Abstimmung mit dem künftigen Mieter geplant und ist optimal auf die Bedürfnisse seiner Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter und Kundinnen zugeschnitten. Ganz besonders freuen wir uns, dass wir mit der Innovation hochwertiger Außenarbeitsplätze im Grünen für verschiedene Nutzungen die Anforderungen des Mieters erfüllen können“, sagte Wolfdieter Jarisch, Vorstand der S+B Gruppe.



„Wir freuen uns sehr, dass wir durch eine eingehende Standort- und Marktanalyse für unseren Kunden das perfekte Objekt identifizieren konnten. Dieses Projekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie sich Innovation, Nachhaltigkeit und funktionale Anforderungen optimal vereinen lassen“, sagte Stefan Wernhart, Geschäftsführer der EHL Gewerbeimmobilien GmbH.