S+B Gruppe erweitert zum Jahresbeginn seinen Vorstand

Seit dem 1. Januar operiert die S+B Gruppe mit einem erweiterten Vorstand. Die bisherigen Prokuristen Johannes Bauer und Oliver Zaininger wurden in den Vorstand berufen.

Um auch weiterhin unter den Top Playern der Branche zu sein, wurde bei einer Hauptversammlung im vergangenen Herbst auf Initiative der Haupteigentümer die bisherigen Prokuristen in den Vorstand berufen. „Dieser Schritt war für uns der nächste logische, um die Verjüngung im Vorstandsteam gut vorzubereiten und auch unsere langjährigen Mitarbeiter weiterhin in unserer S+B Familie zu halten!“, erklärt Reinhard Schertler, Gesellschafter der S+B, die Beweggründe. Neben zwei Vorständen für die finanziellen Belangen sind jetzt 4 Vorstände für die Projektagenden zuständig. Den langjährigen Österreich-Vorstand Wolfdieter Jarisch wird sein bisheriger Mitarbeiter und Prokurist Oliver Zaininger bei den Vorstandsagenden unterstützen.



Ebenso wird der Vorstandbereich im CEE-Bereich durch einen weiteren Vorstand breiter aufgestellt. Der langjährigen Vorstand Franz Paul Bauer wird mit seinem in den Vorstand berufenen Sohn Johannes Paul Bauer die Geschicke an den Standorten Prag, Warschau und Bukarest leiten.