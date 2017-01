Ryanair will mit Schönefeld weiteres Wachstum generieren

„Berlin und Deutschland profitieren vom Brexit“, erklärt Ryanair-Marketingdirektor Kenny Jacobs fast lakonisch in einem Video-Bericht der FAZ. Hintergrund: Nach dem Referendum der Briten wollen die Iren, inzwischen größte europäische Fluggesellschaft, ihre Geschäftsaktivitäten verlagern. Profitieren soll davon in erster Linie Berlin, respektive der Flughafen Schönefeld - und zwar noch weit über die Inbetriebnahme des neuen BER hinaus.

.

Aktuell befördert Ryanair 117 Millionen Passagiere auf 1800 Routen. Die einheitliche Flotte vom Typ Boeing 737 wurde im abgelaufenen Jahr von 1,6 Millionen Berlin-Besuchern genutzt. Die Low-Cost-Airline will nun angesichts der unwägbaren Entwicklungen nach dem Brexit ihre Investitionen in London einfrieren und stattdessen das Wachstum in Berlin gezielt ankurbeln. 2017 sollen deshalb bereits 19 zusätzliche Routen von Schönefeld aus starten.



„2015 war Köln der Zielflughafen in Europa, auf dem wir unsere größten Zuwächse verbuchen konnten. 2016 und auf weiteres wird das mit Sicherheit Berlin sein“, so Marketingdirektor Kenny Jacobs. Das ehrgeizige Ziel für das nächste Jahr liegt für die Billig-Airline bei 5,4 Millionen Berlin-Passagieren. Eine satte Verdreifachung der bisherigen Zahlen.



Um diese Massen abfertigen und transportieren zu können hat sich Ryanair des Ausbaus seines eigenen Terminals an Flughafen Schönefeld versichert. Und sich garantieren lassen, dass die Flieger auf der angestammten Bahn auch dann noch starten und landen dürfen, wenn der eh' zu kleine, neue BER „Ready for take off“ vermeldet hat.