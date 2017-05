Ryanair will 1,3 Milliarden Euro für Tegel hergeben

Neuer Zündstoff in der Diskussion über einen Weiterbetrieb Tegels - über die irgendwann eventuell stattfinde Eröffnung des BER hinaus: Nach Informationen der B.Z. Berlin hat Ryanair der Flughafengesellschaft in Aussicht gestellt, rund 1,3 Milliarden Euro in die betagte Dame Tegel investieren zu wollen, damit der Airport weiterhin am Netz bleibt. Die Zeitung konstatiert weiter: Die Flughafengesellschaft habe abgewinkt.

Deutschlands größte Airline sicherte demnach in gleichem Atemzug zu, innerhalb der nächsten fünf Jahre fünf Millionen weitere Fluggäste in Tegel abfertigen zu wollen. Die neue Flughafeninfrastruktur tauge für 3.750 Arbeitsplätze und es könnten 750 Millionen Euro an Besucherausgaben realisiert werden.



Das „Nein...

Fotos: FBB



