RWTH Aachen wird auf 11.600 m² Mieter im Office West

Das Neubauprojekt Office West, das in unmittelbarer Nähe zum RWTH Aachen Campus Melaten, dem geplanten RWTH Aachen Campus West und dem Gewerbegebiet Schlottfeld entsteht, ist vollvermietet. Die RWTH Aachen University hat Ende 2020 für die 11.600 m² einen Mietvertrag unterschrieben. Auf der angemieteten Fläche werden unterschiedliche Lehrstühle und Verwaltungsbereiche einziehen.

.

Das Neubauprojekt wird in einem Joint Venture von der Derichs und Konertz Projektentwicklung gemeinsam mit Famos Immobilien realisiert. Grundlage der Planung ist ein im Jahr 2020 erfolgreich abgeschlossenes Bebauungsplanverfahren.



Auf dem knapp 9.200 m² großen Grundstück (Im Süsterfeld) entsteht ein modernes Arbeitsumfeld, das sich durch eine hochwertige Architektur, eine effiziente Gebäudetechnik und ein zeitgemäßes Raumkonzept auszeichnet. Der Büroneubau ist als viergeschossiger Mäander mit einer zusätzlichen erdgeschossigen Parkebene geplant. Der Entwurf stammt aus der Feder von Otten Architekten aus Korschenbroich. Zwar ist das Gebäude langfristig als Single-Tenant-Immobilie vermietet, die flexible Konzeption erlaubt aber auch eine Teilung in kleine Einheiten, sodass eine Flexibilität in Bezug auf die Nutzung jederzeit gegeben ist.



Im Sommer 2021 soll der Bauantrag bei der Stadt Aachen eingereicht werden. Nach seiner voraussichtlichen Fertigstellung im Jahr 2023 wird der Büroneubau an die RWTH Aachen University übergeben. Das Office West ist für die Projektentwickler ein weiteres wichtiges Bauprojekt, welches an die bisherige erfolgreiche Entwicklung des Hochschulstandortes Aachen anknüpft. Durch die verkehrsgünstige Anbindung und die hohe Sichtbarkeit entlang des Pariser Rings dient das Office West nicht nur der Repräsentation des Mieters, sondern zeigt sich am wichtigsten Knotenpunkt in Aachen-West auch als erstes Einfahrtstor zur Wissenschaftsstadt Aachen und ihren Campus-Aktivitäten.



„Wir freuen uns sehr darüber, dass wir in unserem Heimatmarkt einen Beitrag zur Entwicklung der RWTH und der Stadt Aachen leisten können. Da uns dabei der Aspekt der Nachhaltigkeit besonders wichtig ist, wird das Gebäude durch die Deutsche Gesellschaft für Nachhaltiges Bauen (DGNB) begleitet und zertifiziert“, erklärt Dr. Achim Buschmeyer, Geschäftsführer der Derichs u Konertz Projektentwicklung, der gemeinsam mit Claus Steufmehl von Famos Immobilien das Projekt verantwortet.