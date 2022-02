RWTH Aachen mietet 7.500 m² im BlueGate Aachen

Der Bau- und Liegenschaftsbetrieb NRW mietet für die RWTH Aachen einen Mietvertrag über 7.500 m² Büro- und Seminarflächen im Bürokomplex des BlueGate Aachen. Durch die jüngste Anmietung ist das sich im Bau befindliche Bürogebäude mit etwa 24.600 m² oberirdischer vollvermietet.

