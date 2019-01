RVI startet Vertrieb im Esslinger Quartier Lok.West

Desiro aus der Vogelperspektive

RVI hat die Vermarktungsaktivitäten für die neue Wohn- und Geschäftsimmobilie Desiro gestartet. Im jüngsten Esslinger Stadtteil Neue Weststadt entstehen in der Nähe des Esslinger Bahnhofs zwischen Fleischmannstraße, Südtangente (künftig Eugenie-von-Soden-Straße) und Kandlerstraße 167 Ein- bis Sechs-Zimmerwohnungen, 9 Gewerbeeinheiten, eine Kita und 164 Tiefgaragenstellplätze. Mit einem Investitionsvolumen von circa 76,5 Millionen Euro soll Desiro ab 2019 auf einem 8.549 m² großen Grundstück errichtet werden. Desiro ist nach Béla und Citadis die dritte und flächenmäßig größte Gebäudeeinheit im RVI-Quartier Lok.West. Die Baufertigstellung ist für 2023 geplant. Private Kapitalanleger haben ab sofort die Möglichkeit, die Wohneinheiten zu erwerben.

Der Name des Baublocks D erinnert an die Schienenfahrzeugfamilie Desiro für den Regional-, Nah- und S-Bahn-Verkehr. Somit nimmt auch diese Immobilie historischen Bezug zur Eisenbahn und fügt sich nahtlos in das Gesamtkonzept von Lok.West ein. Wie auch Citadis besteht Desiro aus zwei vier- bis sechsgeschossigen L-förmigen Baukörpern. Die dadurch entstehenden unterschiedlichen Hoch- und Tiefpunkte lockern die Bebauung insgesamt auf und schaffen einen harmonischen Übergang zu den bestehenden Nachbargebäuden.



Neben einer technischen Ausstattung verfügen die Wohnungen mit einer Größe von 34 bis 160 m² auch über Balkone, Terrassen und Loggien. Neun barrierefreie Aufzüge bringen die Bewohner von der hauseigenen Tiefgarage bis zu den einzelnen Wohnebenen. Keller-, Fahrrad-, Wasch- und Trockenräume bieten weiteren Komfort.



Vorstellung des Energiekonzepts

Laut des Investors wird das Lok.West auf höchster Ebene ernergetisch entwickelt und bietet ein „ganzheitliches Energiekonzept mit Vorbildcharakter". Photovoltaikelemente auf den Dächern von Desiro und ein Blockheizkraftwerk in Lok.West erzeugen die Energie, die die Mieter nutzen, an Ort und Stelle. Überschüssige Energie fließt ins Stromnetz. Wird mehr Strom benötigt, wird 100-prozentiger Ökostrom aus Wasserkraftwerken eingespeist. So werden Kapazitätsschwankungen intelligent ausgeglichen. Für die Mieter bedeutet dies niedrige und planbare Energiekosten, für Anleger eine zukunftsfähige Energieversorgung, eine Senkung der Betriebskosten und eine Steigerung des Immobilienwerts.



Nächster Halt: Baufeld A und E

Zwei weitere Häuser (Baublöcke A und E) sollen in den nächsten Jahren folgen. Sie werden dann in westlicher sowie östlicher Randlage das Quintett Lok.West komplettieren. Alle Wohneinheiten des Gebäudekomplexes Béla sind bereits verkauft. Bei Citadis ist bereits der größte Teil der Wohnungen an Kapitalanleger verkauft worden.