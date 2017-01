RVI erweitert Geschäftsführung

Edina Szabo und Carsten Buschmann

Zum 1. Januar 2017 hat die RVI GmbH ihre Geschäftsführung mit Edina Szabó erweitert. Sie übernimmt dabei die kaufmännische Leitung der Gesellschaft und unterstützt den zuletzt alleinigen Geschäftsführer Carsten Buschmann, der seit 2014 Sprecher der Unternehmensgruppe ist.

Edina Szabó ist Diplom-Kauffrau, studierte Betriebswirtschaftslehre mit den Schwerpunkten Rechnungswesen/Unternehmensführung und hat anschließend einen Master of Sciences in Wirtschaftspsychologie abgeschlossen. Vor ihrem Eintritt in die RVI GmbH arbeitete Frau Szabó mehrere Jahre als kaufmännische Leiterin und Prokuristin bei der pfm medical mepro GmbH und bei der Famis GmbH. Sie hat langjährige Erfahrung in den Bereichen Controlling, Personal, Einkauf, IT, Recht und Rechnungswesen. Vorherige berufliche Stationen waren die Villeroy & Boch AG und die Metro Group Real Estate Management GmbH.