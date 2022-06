R&V vermietet Lager- und Bürofläche in Kölner Gewerbepark

Für eine rund 140 m² große Bürofläche der R+V Versicherung konnte Dennis Grubisic ein Beratungsunternehmen aufzeigen, das das Büro zukünftig für seine administrativen Tätigkeiten benötigt. Das in demselben Gewerbepark liegende, etwa 400 m² große Lager vermittelte Nicolas Falter an ein Catering-Unternehmen, das die ursprüngliche Lagerfläche eigeninitiativ zu einer Großküche umnutzt. Die Vidan Real Estate übernahm in beiden Fällen die Vermittlung.

