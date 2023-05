Rutger Kaeding wechselt von DIC Asset zu Heimstaden

Rutger Kaeding verlässt die DIC Asset auf eigenen Wunsch und startet ab 1. Juli 2023 als Head of Corporate Finance bei Heimstaden Lesen Sie hier mehr.... Sein Nachfolger und neuer Head of Corporate Finance bei DIC Asset wird Michael Tegeder.

„Mit Herrn Tegeder haben wir eine exzellente Verstärkung für unser Kapitalmarktteam gefunden, der als ausgewiesener Branchenkenner die Herausforderungen im aktuellen Finanzierungsumfeld mit uns gemeinsam meistern wird“, kommentiert Sonja Wärntges, Vorstandsvorsitzende der DIC die Personalie.



Tegeder verfügt über langjährige Branchenkenntnisse in der Immobilienwirtschaft und Expertise im Finanzsektor. Vor seinem Eintritt in die DIC war er in leitenden Positionen bei börsennotierten Immobiliengesellschaften für die Bereiche Corporate Finance und Investor Relations verantwortlich, u.a. bei der B&O Gruppe, der Patrizia AG, der Vonovia SE, der DEMIRE AG sowie zuletzt der Coreo AG.