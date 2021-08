Rustler Gruppe managt Österreich-Bestand von ZBI

Die ZBI Zentral Boden Immobilien Gruppe hat die österreichische Rustler Gruppe mit der Betreuung des künftigen Wohnbestandes beauftragt. Der Investor plant die Übernahme von 682 Mieteinheiten in Wien-Simmering, die Ende 2021 von Invester United Benefits übernommen werden [wir berichteten]. Weitere Projekte und Objekte befinden sich laut ZBI in der Ankaufspipeline.

