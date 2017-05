Rusta: Schwedischer Kleinkram soll Deutschland erobern

Wohnaccessoires und Geschenkartikel, Baumarktbedarf für den Hausgebrauch, ein bisschen Krims für den Garten und ein wenig Krams für Haustiere: Der schwedische Discounter Rusta will mit diesem Repertoire nun auch den deutschen Markt aufrollen. Zur Premieren-Eröffnung auf rund 2.430 m² an der Lohmühle in Lübeck kündigte der Vorstandsvorsitzende Göran Westerberg aber alles andere als kleinkrämerische Pläne an: 500 Filialen stellen sich die Nordlichter in absehbarer Zeit in Deutschland vor. Für die Flächensuche haben die Schweden exklusiv die Herkules Group mandatiert.

In einem Interview mit dem Handelsblatt erklärte der Rusta-Chef, dass zunächst Norddeutschland „besetzt“ werde soll, weil diese Dependancen direkt aus Schweden...

[…]