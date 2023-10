Ruppert startet Vertrieb und Bau für Dorf.Leben Böchingen

Auf dem Gelände der ehemaligen Sektkellereien Schloss Wachenheim AG und Reh-Kendermann im rheinland-pfälzischen Böchingen errichtet das Bauunternehmen Matthias Ruppert derzeit auf 4,5 Hektar ein neues, nachhaltiges Wohnquartier. Mit dem Vertriebsstart und dem Baubeginn für den ersten Bauabschnitt ist nun ein wichtiger Meilenstein erreicht. Außerdem hat der Gemeinderat den Bebauungsplan für den zweiten Bauabschnitt als Satzung beschlossen. Somit kann das Projekt Dorf.Leben Böchingen wie geplant umgesetzt werden.

.

Entsprechend groß ist die Freude bei allen Beteiligten, wie Geschäftsführer Stephan Ruppert betont. „Wir freuen uns sehr über das Erreichte in Böchingen. Für Bauprojekte dieser Größenordnung sind es aktuell sehr herausfordernde Zeiten. Veränderte Rahmenbedingungen wie die gestiegenen Energie-, Rohstoff- und Finanzierungskosten, reduzierte Förderkonditionen und insgesamt die von der Politik ausgelöste Verunsicherung erschweren das Bauen.“ Umso wichtiger sei das gute Verhältnis mit der Gemeinde Böchingen und der Verbandsgemeinde Landau-Land. „Wir erfahren hier eine lösungsorientierte und vertrauensvolle Zusammenarbeit, die wir sehr schätzen.“ Auch Böchingens Ortsbürgermeister Jan Philip Poppelbaum bestätigt die gute Zusammenarbeit und freut sich auf das neue Quartier. „Mit dem Projekt entsteht in zentraler Lage Böchingens attraktiver neuer Wohnraum. Von der Umwandlung der ehemaligen Industriebrache in ein lebendiges Viertel profitiert zudem die Gemeinde als Ganzes.“



Im ersten, rund 3,4 Hektar umfassenden Bauabschnitt zwischen Burrweilerer und Hauptstraße sind wichtige Vorarbeiten erledigt, unter anderem die Erschließung sowie die Vorbereitungen für die Straßen- und Wegeverbindungen. „Wir starten nun die Vermarktung der Einfamilienhaus-Grundstücke des ersten Bauabschnitts“, so Vertriebsleiter Helmut Arens. „Im nördlichen Teil des Geländes beginnen wir aktuell mit dem Bau der gereihten Einfamilienhäuser. Die ersten beiden werden in nachhaltiger Holzständerbauweise durch die Firma Gussek-HAUS errichtet. Eines der Häuser dient zunächst als Musterhaus, die angrenzenden Einfamilienhäuser werden schlüsselfertig errichtet und angeboten.“



Ein weiterer wichtiger Schritt für das neue Wohnquartier ist gerade erfolgt: Der Gemeinderat der Ortsgemeinde Böchingen hat in seiner Sitzung vom 10. Oktober 2023 den Bebauungsplan für den 2. Bauabschnitt als Satzung beschlossen. „Auch in diesem Bereich beginnen wir nun mit den Erschließungsarbeiten“, erläutert Geschäftsführer Stephan Ruppert. „Im nördlichen Abschnitt des Geländes greifen wir die Einfamilienhausbebauung des ersten Bauabschnitts auf. Insgesamt planen wir hier 17 Baugrundstücke, darunter 10 Parzellen, die für eine Microhausbebauung mit reduzierten Grundflächen konzipiert sind.“ Im südlichen Teilgebiet soll das Schlossgebäude um einen Anbau für touristische Nutzungen erweitert werden. Die Gemeinde hat dort bereits eine rund 2.000 m² große Fläche zum Bau einer neuen Kindertagesstätte erworben. Hierzu wird aktuell ein Architektur-Wettbewerb durchgeführt, an dem sich 20 Büros beteiligen.



Im ersten Bauabschnitt starten derzeit nach Abschluss der Erschließungsarbeiten die Vermarktung und der Bau der ersten Einfamilienhäuser. Im zweiten Bauabschnitt beginnen noch in diesem Jahr die Erschließungsarbeiten. Diese werden voraussichtlich im dritten Quartal 2024 abgeschlossen sein. Danach beginnen auch im zweiten Bauabschnitt der Vertrieb und die Bebauung.