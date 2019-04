Realkon Immobilien hat ein Ladenlokal in 1a-Lage am Kurfürstendamm 237 in Berlin an Runners Point vermittelt. Der Spezialist für Lauf- und Sportmode und -schuhe sicherte sich eine Mietfläche von rund 780 m² in einer der prominentesten Lagen Berlins. Der Vermieter der Immobilie ist die Bayerische

[…]