Rundfunk Berlin-Brandenburg stoppt „Digitales Medienhaus“

Beim Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) ist der Traum vom „Digitalen Medienhaus“ auf seinem Gelände in Berlin-Charlottenburg ausgeträumt, noch bevor er richtig begann. Am vergangenen Donnerstag stoppte der rbb-Verwaltungsrat das Projekt, das ursprünglich 2026 fertiggestellt werden sollte, und stimmte damit dem Vorschlag von Interims-Intendantin Dr. Katrin Vernau zu.

Der Grund für das Aus des Projektes ist neben der fehlenden Akzeptanz in der Belegschaft vor allem die Kostenexplosion. Die ursprünglich angesetzten 65 Millionen Euro wurden bei der aktuellen Vollkostenbetrachtung mit 311 Millionen Euro Kosten um ein Vielfaches übertroffen. „Die mit dem Bauprojekt verbundenen Zielsetzungen stehen in keinem Verhältnis zu den deutlich gestiegenen Gesamtkosten“, begründete die Vorsitzende des rbb-Verwaltungsrates, Dorette König, den Projekt-Stopp.



Inklusive der Abwicklungskosten wird der rbb rund 32 Millionen Euro in das Projekt investiert haben. Rund 14 Mio. Euro davon sind nachhaltig investiert, beispielsweise in das Fernsehzentrum an der Masurenallee oder das große Fernsehstudio A am Kaiserdamm. Auf 18 Millionen Euro Verlust bleibt der Sender am Ende sitzen.



"Wir ziehen die Notbremse spät, aber nicht zu spät und beenden das Projekt im Sinne des rbb und der Beitragszahlenden“, kommentierte Dr. Katrin Vernau das Geschehen.