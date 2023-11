Ruhrbahn mietet Büroflächen am Essener Handelshof

Die Ruhrbahn GmbH hat rd. 500 m² Bürofläche im Geschäftshaus Am Handelshof 1 in Essen angemietet. Die Mieterin hat die Etage im 2. Obergeschoss bereits im Oktober dieses Jahres nach kleineren Renovierungsarbeiten bezogen. Die sehr zentrale Lage direkt am Essener Hauptbahnhof war für die Ruhrbahn ein ebenso wichtiges Entscheidungskriterium wie auch der effiziente Flächenzuschnitt des Objektes. Eigentümer der Immobilie ist ein institutioneller Investor. Die Cubion Immobilien AG war vermittelnd tätig.

