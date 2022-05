Ruhr-Uni Bochum erweitert ihre Flächen um fast 5.000 m²

Die Ruhr-Universität Bochum erweitert ihre Mietflächen in der Universitätsstraße 140. Ab Juli 2023 belegt die Universität zusätzlich rund 4.860 m² Bürofläche, ab Februar 2024 kommen noch weitere 610 m² Werkstattfläche hinzu. Die Mietverträge haben eine Laufzeit von 18 (Büro) und 17 (Werkstatt) Jahren. Mit der Neuanmietung steigt die Fläche der Uni auf insgesamt 9.900 m².

