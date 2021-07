Alba Bau mietet 4.000 m² Fläche in Duisburg

Durch die Vermittlung des Maklerunternehmens Ruhr Real in Zusammenarbeit mit der Gesellschaft für Wirtschaftsförderung Duisburg konnte die Alba Bau GmbH einen neuen Standort beziehen. Das inhabergeführte Unternehmen aus der Gerüstbau-Branche, mit Sitz in Duisburg, beschäftigt aktuell rund 40 Mitarbeiter und möchte zukünftig weiter expandieren. Der neue Standort verfügt über 3.500 m² Hallenfläche und zusätzlichen 450 m² Bürofläche.

.

„Die Alba Bau GmbH plant in Zukunft sich weiter zu professionalisieren und zu vergrößern. Daher war es uns bei der Suche nach einem neuen geeigneten Standort wichtig, dass die Immobilie über ein repräsentatives Büro sowie über moderne Hallenflächen verfügt, in denen wir mehr Material lagern können“, sagt Dipl.-Ing. Cihan Albayrak, Geschäftsführer Alba Bau GmbH.



„Wir freuen uns, dass wir für unseren Kunden eine Immobilie finden konnten, die nicht nur den Expansionswünschen gerecht wird, sondern sich auch nur unweit vom vorherigen Standort befindet. Der neue Unternehmenssitz ist in direkter Nähe zur Autobahn und somit verkehrstechnisch gut für Mitarbeiter angebunden“, so Max Kanoniczak, Consultant Logistik bei Ruhr Real.