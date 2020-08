Ruhr Real vermittelt 3.645 m² Büro- und Retailflächen in Dortmund

Das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real hat zwei Mietverträge im Bereich Retail und Büro über rund 3.645 m² vermittelt.

Büroanmietung in der City

Bereits zum zweiten Mal konnte das Essener Maklerunternehmen Ruhr Real GmbH erfolgreich eine Fläche an die Dispo Tf Holding GmbH vermitteln. Das rd. 2.120 m² große Mietobjekt an der Brückstraße 20-26 wird der Weiterbildungsakademie mit Schwerpunkt im Eisenbahnverkehrswesen zukünftig als Schulungsflächen dienen. Das Maklerhaus vermittelte die Mietflächen in kürzester Zeit und konnte somit für den Vermieter einen nahtlosen Übergang gewährleisten. Eigentümer des Objekts ist eine vermögende Privatperson aus München.



„Es waren vor allem Faktoren wie die kurzfristige Verfügbarkeit und die zentrale Lage der Fläche, die uns die Entscheidung der Anmietung erleichterten“, sagt Dirk Vogel, Geschäftsführer der Dispo-tf Holding GmbH. „Der neue Standort ermöglicht es uns nun, mehrere Sparten der dispo-Tf in einem Gebäude zu zentralisieren. Diese Bündelung unseres Weiterbildungsangebots stellt einen enormen Mehrwert sowohl für uns als unsere Kursteilnehmer dar“, so Vogel weiter.



Retailvermietung an der Märkischen Straße

An der Märkischen Straße 237-239a konnte das Maklerunternehmens außerdem in kürzester Zeit Lidl als Nachmieter für die Mietflächen finden. Mit der Anmietung der 1.525 m² großen Einzelhandelsfläche treibt der Lebensmittel-Discounter seine Expansionsstrategie im Raum Dortmund weiter voran.



Begründet in einer Relocation des Vormieters Edeka wurde für die Retail-Fläche in Dortmunder City-Lage für Ende 2020 ein Nachmieter gesucht und jetzt mit Lidl gefunden. Den Startschuss des neuen Standortkonzepts markieren umfangreiche Umbauarbeiten, die bereits mit Auszug des Vormieters Ende 2020 starten. „Wir planen eine umfangreiche Aufwertung des Mikrostandorts durch die Implementierung eines innovativen Ladenkonzepts“, Christian Staszak, Immobilienleiter der Lidl-Regionalgesellschaft Bönen. „Die Neueröffnung ist ein wichtiger Schritt für die Fortsetzung unserer Dortmunder Expansionsstrategie. Wir freuen uns, den neuen Standort an die Bedürfnisse unserer Kunden anzupassen.“



Ruhr Real vermittelte die Mietflächen im exklusiven Alleinauftrag für den privaten Eigentümer des Objekts.