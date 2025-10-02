Rüstung und Energie formen Europas Immobilienmarkt bis 2030

Der European Cities Growth Index 2025 von LaSalle zeigt: Verteidigungsausgaben und Energiewende werden zur bestimmenden Kraft auf dem europäischen Immobilienmarkt. Besonders stark profitieren Regionen mit Rüstungsindustrie und günstiger Stromversorgung – etwa München, Oslo oder Madrid.

.

Besonders betroffen sind die Metropolregionen in Bayern und Westdeutschland, Südfrankreich sowie im Westen Englands. Für den Zeitraum 2025 bis 2030 planen viele europäische Staaten signifikante Erhöhungen ihrer Verteidigungsbudgets. Laut ECGI dürfte dies zu einer Verlagerung von Ausgaben und Wachstum an neue Standorte innerhalb Europas führen. In der diesjährigen Rangliste der europäischen Stadtregionen mit den besten Aussichten für die Immobiliennachfrage sind München und Nürnberg dank ihrer Konzentration von Rüstungsunternehmen und großen Verteidigungsfirmen vom siebten auf den vierten Platz bzw. vom 43. auf den 28. Platz vorgerückt. Auch der Großraum Oslo (Platz 7, plus zwei Ränge) und Bordeaux (Platz 36, plus 11 Ränge) profitieren voraussichtlich von dieser Entwicklung.



Auf Länderebene erzielt Deutschland im ECGI die höchste Gesamtbewertung mit den meisten Regionen in den Kategorien „stark“ und „sehr stark“ (insgesamt 15 Metropolregionen), gefolgt vom Vereinigten Königreich (12 Regionen).



Im Vereinigten Königreich stiegen die Ballungsräume Manchester-Liverpool und Bristol aufgrund der prognostizierten Auswirkungen der Verteidigungsausgaben um 14 bzw. vier Plätze auf die Positionen 19 und 27.



Wie schon in früheren Ausgaben des ECGI beeinflusst der Klimawandel auch weiterhin die Aussichten für die europäischen Immobilienmärkte. Der Index berücksichtigt Klimarisiken und Energiesicherheit in seinen Kennzahlen und kommt zu dem Ergebnis, dass die Zunahme extremer Hitzetage und Waldbrände insbesondere die südlichen Regionen Europas stark belasten dürfte. Madrid bleibt jedoch auf Platz acht des diesjährigen ECGI-Rankings, was auf den starken wirtschaftlichen Rückenwind durch einige der niedrigsten Strompreise Europas aufgrund von Solarenergie sowie auf ein starkes BIP- und Beschäftigungswachstum zurückzuführen ist.



An der Spitze des diesjährigen Index dominieren London und Paris, die aufgrund ihrer Bedeutung als globale Metropolen das Ranking anführen. Während London dank seines überdurchschnittlich hohen erwarteten Gesamtbeschäftigungswachstums erneut den ersten Platz belegt, liegt Paris nicht weit dahinter und hat die höchste „Humankapital“-Punktzahl aller europäischen Städte.



Zum ersten Mal seit 2010 rückt Warschau in die Top 10 auf – dank eines starken Wachstumsausblicks. Die Randstad-Region (bestehend aus Amsterdam, Rotterdam, Den Haag und Utrecht) belegt Platz 5. Die starke Performance der Randstad zeigt, wie größere und dichtere Metropolregionen den größten Teil der wachstumsstärksten Regionen im Index ausmachen. Die Top-10-Regionen des ECGI werden voraussichtlich in den kommenden Jahren rund ein Drittel des absoluten Wachstums in Europa generieren und gleichzeitig die höchste Immobiliennachfrage anziehen.



„Die 25. Jubiläumsausgabe des ECGI zeigt die wandelnde wirtschaftliche Landkarte Europas. Der Index bewertet Märkte danach, wo die zu erwartende Nachfrage nach Flächen durch Immobiliennutzer am stärksten wachsen wird. Angesichts zunehmender geopolitischer Spannungen stellen europäische Regierungen mehr Mittel für Verteidigung bereit – deswegen ist zu erwarten, dass insbesondere jene Regionen, die traditionell Standorte der Rüstungsindustrie sind, davon profitieren. Zudem haben wir in diesem Jahr die Gewichtung von Hitze- und Feuerrisiken im ECGI erhöht – vor dem Hintergrund der diesjährigen Rekord-Waldbrände. Am stärksten betroffen ist Südeuropa – doch dank seiner günstigen Energieversorgung konnte Madrid seine Platzierung behaupten. London und Paris bleiben unangefochten an der Spitze, während München, Randstad und Warschau in diesem Jahr deutlich aufholen“, erklärt Dan Mahoney, Europe Head of Research and Strategy bei LaSalle.



„Rüstungsausgaben und Klimaanpassung prägen die urbane Hierarchie Europas wie nie zuvor. Es ist entscheidend, diese Faktoren gemeinsam mit den klassischen Treibern der Immobiliennachfrage in jedes ökonomische Städteranking einzubeziehen.“