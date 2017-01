Sirius macht Rüdiger Swoboda zum dritten Geschäftsführer

Rüdiger Swoboda wurde mit Wirkung vom 28.11.2016 neben Andrew James Coombs und Alistair Brain Marks zum dritten Geschäftsführer der Sirius Facilities GmbH bestellt. Die Sirius Facilities erbringt das Asset Management für die in London und Johannisburg gelistete Sirius Real Estate. Das Portfolio mit einem Wert von über 770 Millionen Euro erstreckt sich mittlerweile über 45 Business Parks in ganz Deutschland und soll im Zuge der nächsten Jahre stetig weiterentwickelt und vergrößert werden. Zuletzt trennte sich das Immobilienunternehmen von einem Non-Core Objekt in München, um sich u.a. Kapital für weitere Investments zu besorgen [Sirius versilbert Business Park München].

.

Wir informieren Sie per

E-Mail sobald es Neuigkeiten zu Ihrem Thema gibt. Sirius Real Estate Ltd. Sirius

Rüdiger Swoboda war in den vergangenen sechs Jahren als Sales Director der Sirius Facilities GmbH erfolgreich für den Vertrieb des gesamten Portfolios verantwortlich. Er verfügt über ausgeprägte Erfahrungen in der Führung nationaler und internationaler Vertriebs – und Managementteams. Seinen MBA sowie einen zusätzlichen Abschluss der Betriebswirtschaftslehre erwarb Rüdiger Swoboda in Pforzheim, Berlin und Cambridge.