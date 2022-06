Rückkehr des Tourismus führt zu Markterholung

Der europäische Hotelsektor geht wiedererstarkt aus dem Jahr 2021 hervor: Laut Savills wurden hier Immobilieninvestments in Höhe von 16,1 Mrd. Euro getätigt, was einem Plus von 61 % gegenüber dem Vorjahr entspricht. Dies ist vor allem auf die Zunahme der Transaktionen in einer Reihe europäischer Kernmärkte zurückzuführen, insbesondere in Spanien (+211 %), Italien (+122 %) und Großbritannien (+84 %). Insgesamt lag das Investitionsvolumen zwar um 14,8 % unter dem präpandemischen langfristigen Jahresdurchschnitt von 18,9 Mrd. Euro, dennoch zeichnet sich mit dem langsamen Anstieg der internationalen Touristenzahlen eine Markterholung ab. Diese positive Dynamik hielt auch im ersten Quartal 2022 an, in dem sich das Gesamttransaktionsvolumen auf 3,5 Mrd. Euro belief – ein Anstieg von 29,9 % gegenüber dem Vorjahresquartal.

„Wir erwarten, dass sich die Investitionstätigkeit fortsetzt, wobei in Teilen des Marktes ein selektiver Renditerückgang zu erwarten ist. Verschiebungen bei den Finanzierungskosten, steigende Versorgungs- und Personalkosten sowie der Russland-Ukraine-Krieg könnten gleichzeitig die Aktivität in anderen Bereichen dämpfen. Dennoch dürfte sich der Sektor bis Jahresende in den wichtigsten europäischen Zielmärkten weiter erholen. Die internationalen Touristen kehren zurück, sodass einige Märkte bereits jetzt besser abschneiden als im gleichen Zeitraum 2019. Dies und die längerfristigen Fundamentaldaten, die die Nachfrage antreiben, lassen darauf schließen, dass das Interesse der Investoren am europäischen Hotelsektor trotz aktueller Unwägbarkeiten anhalten wird“, erläutert Richard Dawes, Director EMEA Hotels bei Savills.



Zu den größten Abschlüssen in Europa in den letzten 12 Monaten gehörten:

• Das Holiday Inn Kensington Forum umfasst 906 Zimmer und ist damit das größte Einzelobjekt, das bisher verkauft wurde. Der Kaufpreis lag bei ca. 355 Mio. Pfund [wir berichteten].

• Das Grand Hotel in Stockholm wurde für 355,4 Mio. Euro an die FAM AB verkauft [wir berichteten].

• Für 555 Mio. Pfund kaufte Henderson Park zwölf britische Hotels der Marke Hilton [wir berichteten]

• Vier spanische Hotels von Selenta ESP wurden im Portfolio für 440 Mio. Euro veräußert [wir berichteten].